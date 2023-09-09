Amerika Açık'ta erkekler finali belli oldu

Sezonun son Grand Slam'i Amerika Açık'ta tek erkekler finalinde Novak Djokovic ile Daniil Medvedev karşı karşıya gelecek.

Amerika Açık'ta tek erkekler yarı final maçları tamamlandı. Perşembe günü oynanan yarı final karşılaşmasında Novak Djokovic, ABD'li Shelton'ı set kaybetmeden geçerken dün oynanan maçta ise Daniil Medvedev, 1 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz'ı 7-6, 6-1, 3-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek finale yükseldi.

Böylece Medvedev ile Djokovic, 2021'den sonra 2. kez Amerika Açık finalinde karşılaşacak. 2 sene önce oynanan finale 2 numaralı seribaşı olarak çıkan Medvedev, rakibini 6-4'lük 3 set ile yenerek kariyerinin ilk ve tek grand slam şampiyonluğunu kazanmıştı.

Yarın oynanacak final maçında Djokovic kariyerinin 24. grand slam ve 4. ABD Açık şampiyonluklarını kovalayacak. Final maçı yarın Arthur Ashe Stadı'nda oynanacak.

Turnuvada tek kadınlar final maçı ise bugün saat 23.00'te Coco Gauff ve Aryna Sabalenka arasında oynanacak.