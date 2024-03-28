Amerikalı CEO’lar Şi için ziyareti uzattı

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Dünyanın en büyük iki ekonomisi Çin ile ABD arasındaki jeopolitik ve ekonomik rekabet artarken Çin’in potansiyeline karşı ABD’li şirketler, ilişkileri onarma çabasında. Başkent Pekin’de 24-25 Mart tarihlerinde düzenlenen Çin Kalkınma Forumu’na (CDF) katılan ABD devlerinin yöneticileri ve akademisyenler, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek için ziyaretlerini uzattı.

Toplantının, Çin'in ilişkileri iyileştirme ve kasım ayında ABD’nin San Francisco kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesinde kurulan diyaloğu ilerletme hedefinin bir parçası olduğu belirtildi.

Financial Times’ın haberine göre aralarında FedEx, Bloomberg, Apple gibi ABD devlerinin CEO’larının da bulunduğu 20 kadar üst düzey yönetici, Şi ile bir araya geldi. Öte yandan CDF için Pekin’de bulunan Avrupalı şirketlerin yöneticilerinin görüşmeye davet edilmediği kaydedildi.

ABD-Çin ilişkileri, Şi ve ABD Başkanı Joe Biden'ın APEC forumu kenarında ikili görüşmelerini yapmasıyla kısmen istikrar kazansa da gerginlikler devam ediyor. Son olarak ABD’li çip üreticileri AMD ve Intel’e devlet dairelerinde yasak getirmeye hazırlanan Pekin, salı günü ABD'nin elektrikli araçlara yönelik teşviklerine ilişkin bir Dünya Ticaret Örgütü’nde dava açmıştı.