Amsterdam Belediyesi’nden ‘seks işçileri’ kararı

Amsterdam Belediyesi, seks işçilerinin ve esnafın tepkileri karşısında geri adım atarak 'Kırmızı Fener Mahallesi'ndeki genelevlerin erken saatte kapanması kararından vazgeçti. Seks işçileri, daha önce olduğu gibi sabah 6’ya kadar çalışabilecek.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da belediye, seks işçileri ve esnafın yoğun tepkisi üzerine, Red Light District’teki (Kırmızı Fener Mahallesi) genelevlerin daha erken saatte kapanması kararından vazgeçti. Şehir merkezinde yer alan bölgedeki seks işçileri, bu hafta sonundan itibaren, eskiden olduğu gibi yine sabah 06:00’ya kadar çalışabilecek.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, Amsterdam Belediyesi, tarihi kent merkezinde geceleri çok sayıda günübirlik turistin yarattığı gürültü ve karmaşayı önlemek amacıyla, 1 Nisan 2023 tarihinde bir dizi yeni kararı hayata geçirmişti.

Belediyenin kararı doğrultusunda, güvenlik sorunlarını azaltma gerekçesiyle, Red Light District’teki genelevlere en geç sabah 03:00’de kapanma zorunluluğu getirilmişti. Semtteki yiyecek içecek sektörünün kapanış saati de sabah 04:00 yerine 02:00’ye çekildi.

Belediye meclisi bu önlemlerin bölgedeki yaşam kalitesini artırmak amacıyla alındığını savunuyordu.

TEPKİLERE NEDEN OLDU, BAŞVURU REDDEDİLDİ

Semtte yaşayanların yıllardır kalabalık ve gürültüden şikayetçi olduğunu belirten belediye yönetimine göre, özellikle gece saatlerinde bölgedeki haraketlilik ile alkol ve uyuşturucu kullanımından dolayı olumsuzluklar yaşanıyor. Ancak bu karar, semtteki seks işçileri ile yiyecek içecek sektörünün tepkisine neden oldu. Seks işçileri ve esnaf konuyu yargıya taşıdı. Ancak mahkeme, belediyenin kararını haklı bularak başvuruyu reddetti.

Ama saat sınırlaması sonrası güvenlik sorunlarının arttığını vurgulayan seks işçileri ile semt esnafının tepki ve itirazları devam etti. Bunun üzerine Amsterdam Belediyesi, seks işçilerine yönelik çalışma saati sınırlamasından vazgeçti. Belediye ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan araştırmalar sonucu, saat 03:00’e çekilen genelevlerin kapanış saati nedeniyle, seks işçilerinin ciddi sorunlar yaşadığı belirlendi.

MADDİ VE MANEVİ BASKI

Araştırmalara göre, erken kapanma nedeniyle seks işçileri maddi ve manevi baskı yaşıyor. Düzenleme nedeniyle genelev çalışanları gelir kaybına uğradı. Seks işçileri genellikle kapanış saatinden sonra sokakta veya diğer binalarda müşteri almaya ya da müşterilerin evlerine gitmeye başladı. Bu da onlar açısından güvensiz durumlara yol açıyor. Bu nedenle belediye, bu hafta sonundan itibaren Red Light District mahallesindeki genelevlerin yeniden sabah 06:00’ya kadar açık kalmasına izin verdi.

Amsterdam Belediyesi, Red Light yerine, kentin güneyindeki Avrupa Bulvarı’nda yeni bir 'erotik merkez' kurulmasını amaçlıyor. Ancak yer konusunda belediye meclisi henüz resmi bir karar vermedi. Karar alınsa bile yeni seks merkezinin yapımının 7 yılı bulacağı belirtiliyor. Bu nedenle belediye, Red Light District’teki seks işçilerinin başvurabileceği fazla bir seçenek bulunmadığı gerekçesiyle, saat sınırlaması kararını geri çekti.