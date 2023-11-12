Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Amsterdam'da on binler 'İklim ve Adalet' için yürüdü

On binlerce kişi, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 'İklim ve Adalet için Yürüyüş' düzenledi. İklim aktivisti Greta Thunberg'in öncülük ettiği yürüyüş, Dam Meydanı'nda başlayıp yürüyüş korteji Museumplein'da son buldu.

Dünya
  • 12.11.2023 19:04
  • Giriş: 12.11.2023 19:04
  • Güncelleme: 12.11.2023 19:06
Kaynak: AA
Amsterdam'da on binler 'İklim ve Adalet' için yürüdü
FOTOĞRAF: AA

On binlerce kişi, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 'İklim ve Adalet için Yürüyüş' düzenledi. İklim aktivisti Greta Thunberg'in öncülük ettiği yürüyüş, Dam Meydanı'nda başlayıp yürüyüş korteji Museumplein'da son buldu.

Oxfam Novib, iklim örgütü Extinction Rebellion, Greenpeace ve Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (FNV) da aralarında bulunduğu dokuz kuruluş tarafından düzenlenen yürüyüş, 'İklim İttifakı' adlı ortak girişimin bir parçası.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 