Amsterdam'da on binler 'İklim ve Adalet' için yürüdü

On binlerce kişi, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 'İklim ve Adalet için Yürüyüş' düzenledi. İklim aktivisti Greta Thunberg'in öncülük ettiği yürüyüş, Dam Meydanı'nda başlayıp yürüyüş korteji Museumplein'da son buldu.

Dünya 12.11.2023 19:04 Giriş: 12.11.2023 19:04

Güncelleme: 12.11.2023 19:06 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: AA

On binlerce kişi, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 'İklim ve Adalet için Yürüyüş' düzenledi. İklim aktivisti Greta Thunberg'in öncülük ettiği yürüyüş, Dam Meydanı'nda başlayıp yürüyüş korteji Museumplein'da son buldu. Oxfam Novib, iklim örgütü Extinction Rebellion, Greenpeace ve Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (FNV) da aralarında bulunduğu dokuz kuruluş tarafından düzenlenen yürüyüş, 'İklim İttifakı' adlı ortak girişimin bir parçası.