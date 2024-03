Ana habere sürpriz spiker

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Show Ana Haber ekranına oyuncu Demet Evgar çıktı. Birleşmiş Milletler’in kampanyası kapsamında bir haberi eksik kelimelerle sunan Evgar, kadınların yok sayıldığı bir dünyanın bu haber gibi eksik olacağını söyledi.

Son olarak ‘Bahar’ dizisinde rol alan Demet Evgar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bu kez haber sunucusu olarak izleyicinin karşısına çıktı.

Evgar, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İyi Niyet Elçisi sıfatıyla 8 Mart’a özel Show Ana Haber spikerliğini devraldı.

Eksik kelimelerden oluşan bir haber metnini okuyan Evgar, kadınların yok sayıldığı bir dünyanın bu haber gibi eksik ve anlaşılmaz olacağını belirtti.

Evgar, BM’nin “Eşitliğe yatırım” kampanyası kapsamında şunları söyledi:

"Okuduğum haberden hiçbir şey anlamadınız değil mi? Çünkü bazı kelimeleri eksilterek okudum. İşte hayatın içinde kadını görmediğimiz, yok saydığımız, eksilttiğimiz her alan bu okuduğum haber kadar anlaşılmaz ve eksik oluyor. Kadının eşit hak ve fırsatlara sahip olduğu, eşit koşullarda yer aldığı her alan ise büyüyor, yeşeriyor ve serpiliyor. Kadının varlığı bu kadar önemliyken biz her sabah bir kadın cinayeti haberine uyanıyoruz. Daha güzel sabahlara uyanmak elbette mümkün. Kadınların hayatın her yerinde ve her zaman var olduğunu hatta öyle kenarda köşede değil yaşamın tam ortasında başrolde olduğunu kabul edersek eğer."