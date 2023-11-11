Anadilde konuşalım

Haber Merkezi

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde anadilin kullanımına ilişkin yaptığı araştırmanın raporunu yayımladı. 27 Ekim ve 3 Kasım tarihlerinde yapılan araştırmada, bölgede yer alan 15 kentte 2 bin 443 kişi ile hanelerde yapılan araştırmada anadile ilişkin talep ve eğilimler araştırıldı.

Rapora göre Kürt ailelerin yüzde 86,7’si çocuklarının anadilinde eğitim görmesini istiyor.

Merkez Koordinatörü Yüksel Genç anadilde eğitim talebinin yoğunluğuna dikkat çekerken “Ailelerin ezici bir çoğunluğunun çocukların anadillerinde eğitim görmeleri üzerine talepleri olduğunu görüyoruz. Daha önceki çalışmalarımız ile şimdiki çalışmamızın sonucunda tehlike tariflerinin de çok değişmediğini görüyoruz” diye konuştu.