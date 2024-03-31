Anadolu Ajansı'ndan seçim verilerine ilişkin açıklama

Oy sayımının başlamasının ardından abonelerine ilk sonuçlara ilişki herhangi bir veri geçmeyen Anadolu Ajansı, 'anlamlı veri' beklendiğini bildirdi. AA, veri akışını saat 19.00 itibarıyla başlattı.

Oy sayımının başlamasının ardından abonelerine ilk sonuçlara ilişkin henüz bir veri geçmeyen Anadolu Ajansı (AA), veri paylaşmak için 'anlamlı veri' beklendiğini açıkladı.

Halk TV'ye yapılan açıklamada, "Anlamlı bir veri oluşmasını bekliyoruz. Açılan sandık sayısı henüz çok az. Uzun sürmeyecektir. Anlamlı veriye ulaştığımız zaman açıklama yapılacaktır" denildi.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Sandık görevlileri tarafından sandıklar açılarak oyların sayımına başlandı.

Anadolu Ajansı saat 19.00 itibarıyla veri akışını başlattı.