Anadolu Efes Baskonya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

THY Avrupa Ligi’nde bu hafta Anadolu Efes Baskonya ile karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşıyor. Birçok insan müsabakanın hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki Anadolu Efes Baskonya maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?

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Anadolu Efes ile Baskonya bu hafta THY Avrupa Ligi’nde karşı karşıya geliyor. Maç pek çok sporsever için ilgiyle bekleniyor. Peki Anadolu Efes Baskonya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar haberimizde: Anadolu Efes Baskonya maçı ne zaman? Anadolu Efes Baskonya maçı THY Avrupa Ligi’nde ilan edilen fikstür tarihi 22 Aralık Cuma günü, saat 20.15 şeklinde. Anadolu Efes Baskonya maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Anadolu Efes Baskonya maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Baskonya maçı S Sports Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. AVRUPA'DA 817.MAÇ Anadolu Efes, Baskonya karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 817.maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 816 karşılaşmada 462 galibiyet ve 354 yenilgi yaşadı.