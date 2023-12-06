Anadolu Efes, eski koçu Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u devirdi

Anadolu Efes, eski koçu Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u kendi evinde 71-68 mağlup etti.

Anadolu Efes, 7 eksikle çıktığı maçta son dönemin formda ekiplerinden Panathinaikos'u, İstanbul'da 71-68 mağlup etmeyi başardı.

Anadolu Efes'e 2 kez üst üste Euroleague şampiyonluğu kazandıran Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, geçen hafta Partizan'a kaybedene kadar 4 maç üst üste kazanmıştı. Yunanistan temsilcisi, dün gelen yenilgiyle üst üste 2'nci mağlubiyetini aldı.

Efes'te Shane Larkin 20 sayı bulurken Tyrique Jones ise 21 sayı 13 rebound ile mücadele etti.

Anadolu Efes bu skorla galibiyet sayısını 6'ya çıkardı.

FENERBAHÇE, BASKONIA DEPLASMANINDA

Fenerbahçe Beko ise bu akşam Baskonia deplasmanına çıkıyor. Üst üste çıktığı 4 deplasman maçını kaybeden Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Ataşehir'de oynanan tarihi maçta nağmalup lider Real Madrid'i son saniye basketiyle devirerek moral buldu.

Maç öncesi 6 galibiyet ve 5 mağlubiyete sahip iki takım, puan durumunda 5'inci ve 6'ncı sıralarda bulunuyor.

Euroleague'de bu akşam Asvel-Maccabi Tel Aviv, Valencia-Kızılyıldız ve Bologna-Barcelona maçları da oynanacak.

ÇİFT MAÇ HAFTASI

Çift maç haftasında Anadolu Efes yarın akşam saat 22.00'da Alba Berlin deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe Beko ise cuma saat 22.30'da lig 2'ncisi Barcelona deplasmanında mücadele edecek.

Turnuvada dün akşam oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Olympiakos 71-77 Real Madrid

Alba Berlin 64-62 Zalgiris Kaunas

Bayern Münih 91-84 Milano

Partizan 89-85 Monaco