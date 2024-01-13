Anadolu Efes, lig 3'üncüsü Bologna'yı yenerek 7 maçlık mağlubiyet serisine son verdi

THY Euroleague'de dün akşam oynanan karşılaşmada Virtus Bologna'yı 24 sayı farkla mağlup eden Anadolu Efes, turnuvadaki 7 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

THY Euroleague'de üst üste 7 maç kaybeden Anadolu Efes, dün akşam oynanan maçta lig üçüncüsü Virtus Bologna'yı 99-75 mağlup etti.

Efes'te Darius Thompson 26, Elijah Bryant ise 21 sayı ile mücadele etti. Bologna'da ise Lundberg 14, Jordan Mickey 12 sayı kaydetti.

Bu sonuçla 7 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Efes, 8 galibiyet 13 mağlubiyet ile haftayı 15. sırada tamamladı. Anadolu Efes üst üste Maccabi Tel Aviv, Bayern Münih, Baskonia, Fenerbahçe, Valencia, Real Madrid ve Panathinaikos'a kaybetmişti.

Bologna ise 14 galibiyet 7 mağlubiyet ile 3. sırada yer aldı.

Turnuvada dün oynanan maçlarda alınan diğer sonuçlar şöyle:

Barcelona 91-73 Zalgiris Kaunas

Partizan 88-79 Maccabi Tel-Aviv

Baskonia 80-69 Olympiakos

Asvel 63-88 Alba Berlin