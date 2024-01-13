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Anadolu Efes, lig 3'üncüsü Bologna'yı yenerek 7 maçlık mağlubiyet serisine son verdi

THY Euroleague'de dün akşam oynanan karşılaşmada Virtus Bologna'yı 24 sayı farkla mağlup eden Anadolu Efes, turnuvadaki 7 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Spor
  • 13.01.2024 10:01
  • Giriş: 13.01.2024 10:01
  • Güncelleme: 13.01.2024 10:12
Kaynak: Haber Merkezi
Anadolu Efes, lig 3'üncüsü Bologna'yı yenerek 7 maçlık mağlubiyet serisine son verdi
Fotoğraf: DepoPhotos

THY Euroleague'de üst üste 7 maç kaybeden Anadolu Efes, dün akşam oynanan maçta lig üçüncüsü Virtus Bologna'yı 99-75 mağlup etti.

Efes'te Darius Thompson 26, Elijah Bryant ise 21 sayı ile mücadele etti. Bologna'da ise Lundberg 14, Jordan Mickey 12 sayı kaydetti.

Bu sonuçla 7 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Efes, 8 galibiyet 13 mağlubiyet ile haftayı 15. sırada tamamladı. Anadolu Efes üst üste Maccabi Tel Aviv, Bayern Münih, Baskonia, Fenerbahçe, Valencia, Real Madrid ve Panathinaikos'a kaybetmişti. 

Bologna ise 14 galibiyet 7 mağlubiyet ile 3. sırada yer aldı.

Turnuvada dün oynanan maçlarda alınan diğer sonuçlar şöyle:

Barcelona 91-73 Zalgiris Kaunas
Partizan 88-79 Maccabi Tel-Aviv
Baskonia 80-69 Olympiakos
Asvel 63-88 Alba Berlin
Anadolu Efes, THY EuroLeaguede üst üste 7. kez kaybetti
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