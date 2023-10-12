Anadolu Efes Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

THY Avrupa Ligi’nde bu hafta Anadolu Efes Real Madrid ile karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşıyor. Birçok insan müsabakanın hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki Anadolu Efes Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?

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Anadolu Efes ile Real Madrid bu hafta THY Avrupa Ligi’nde karşı karşıya geliyor. Maç pek çok sporsever için ilgiyle bekleniyor. Peki Anadolu Efes Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar haberimizde: Anadolu Efes Real Madrid Maçı ne zaman? Anadolu Efes Real Madrid maçı THY Avrupa Ligi’nde ilan edilen fikstür tarihi 12 Ekim Perşembe günü, saat 20.30 şeklinde. Anadolu Efes Real Madrid maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Anadolu Efes Real Madrid maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Real Madrid maçı S Sports Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. Anadolu Efes Avrupa Ligi Karşılaşmaları Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde yer alan önümüzdeki karşılaşmaları şu şekilde: Anadolu Efes - Lyon-Villeurbanne 17.10.2023 Saat: 20.30

17.10.2023 Saat: 20.30 Anadolu Efes - Valensiya 20.10.2023 Saat: 20.30

20.10.2023 Saat: 20.30 Olimpiakos - Anadolu Efes 26.10.2023 Saat: 20.30 Maçı yönetecek hakemler ve takımların hangi ilk beşleri ile parkeye çıkacaklarını günün ilerleyen saatlerinde ilan edildikçe gazetemizin internet sayfasında yer alacaktır.