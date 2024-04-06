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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Anadolu Otoyolu'nda 5 araç birbirine girdi: 3 yaralı

Bolu'da, Anadolu Otoyolu’nda 3 otomobil, Karayolları aracı ve TIR'ın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Güncel
  • 06.04.2024 19:15
  • Giriş: 06.04.2024 19:15
  • Güncelleme: 06.04.2024 19:18
Kaynak: DHA
Anadolu Otoyolu'nda 5 araç birbirine girdi: 3 yaralı
AA

Anadolu Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişindeki Dilaver Kavasoğlu Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Ankara yönüne gitmekte olan 3 otomobil ile Karayolları aracı ve TIR, birbirine girdi. Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılması sırasında ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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