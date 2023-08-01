Anadolu Üniversitesi AÖF 2. üniversite sınavsız kayıt tarihleri ne zaman?

2023-2024 Eğitim öğretim yılı için geri sayım başlamışken birçok yurttaş Anadolu Üniversitesi AÖF 2. üniversite sınavsız kayıt tarihleri ne zaman sorusunu gündeme getiriyor. Anadolu Üniversitesi herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıt olmuş, bitirmiş yurttaşlar için uyguladığı 2. üniversite sınavsız kayıt için sayılı günler kaldı. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF 2. üniversite sınavsız kayıt tarihleri ne zaman? İşte AÖF 2. üniversite kayıt tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) 2. üniversite uygulaması ile birçok yurttaş tekrar üniversite öğrencisi olma adayı. Adaylar, Anadolu Üniversitesi AÖF 2. üniversite sınavsız kayıt tarihleri ne zaman sorusunu araştırıyor. Anadolu Üniversitesi AÖF 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için akademik takvimini yayınlamasıyla birlikte 2. üniversite sınavsız kayıt tarihleri de belli olmuş oldu. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF 2. üniversite sınavsız kayıt tarihleri ne zaman? İşte AÖF 2. üniversite kayıt tarihleri

Anadolu Üniversitesi AÖF 2. üniversite sınavsız kayıt tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) tarafından açıklanan 2023-2024 akademik takvimine göre sınavsız 2. üniversite kayıtları 21 Ağustos - 16 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

İnternet üzerinden başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapılacak. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir.