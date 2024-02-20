AnadoluJet'ten ucuz bilet kampanyası

AnadoluJet, Ramazan ayı nedeniyle bilet fiyatlarında indirime gitme kararı aldı. Yurt için uçuşları için biletler 599 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak.

AnadoluJet, Ramazan ayı için ucuz bilet kapmanyası başlattı.

Kampanya ile 27 Şubat-27 Mart 2024 tarihleri arasındaki yurt içi uçuş biletleri 599 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. İndirimli biletler bugün ve yarın alınabilecek.

Kampanya 130 bin koltuk sayısı ile sınırlı olacak.

Kampanya kapsamında web ve mobil uygulama üzerinden satın alınan biletlerde tüm vergi ve harçlar dahil tek yön Standart pakette 599 TL, ExtraJet pakette 749 TL, KonforJet pakette 799 TL’den başlayan fiyatlar geçerli olacak.