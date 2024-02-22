Anagold'un 6 saatte serbest kalan müdürü: Çatlak fotoğraflarını 3 gün sonra gördüm

Gözaltına alınıp 6 saat sonra serbest kalan Anagold'un Türkiye Müdürü Demirci, Çöpler Altın Madeni’nde yaşanan liç yığını çökmesine ilişkin "Teknik dışındaki konulardan sorumluyum, çatlakların fotoğraflarını atmışlar ama maili 3 gün sonra gördüm" dedi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagold firmasının işlettiği Çöpler Altın Madeni’nde yaşanan yığın liç maden alanının çökmesi ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Önceki gün 'yeni heyelan tehlikesi var' denerek durdurulan arama-kurtarma çalışmaları hala başlamadığı madeni işleten Anagold firmasının gözaltına alınıp 6 saatte serbest bırakılan Türkiye Müdürü Cengiz Yalçın Demirci’nin ifadeleri ortaya çıktı.

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre; maden bölgesindeki faaliyetlere, projelere, denetimlere, eksikliklere ve facianın sebeplerine ilişkin bilgisi olmadığını ileri süren Demirci, maden bölgesinin doğusunda eksik olan 2 radar ve 2 robotik makinenin alımlarının yapıldığını ancak yurtdışından gelecekleri için sürecin uzadığını iddia etti.

'ÇATLAK FOTOĞRAFLARINI GÖRMEMİŞİM'

Faciadan Anagold Madencilik Halkla İlişkiler Koordinatörü Onur Acar’ın araması üzerine haberi olduğunu söyleyen Demirci, “Bu kişinin bana bilgi vermekle yükümlülüğü yoktur. Kişisel ilişkimiz nedeniyle bilgi verdi. Olaydan 2 saat önce Iain (Tutuklanan Kanadalı yetkili Iain Ronald Guille) benim mail adresime bilgilendirme amaçlı 3 adet çatlağın fotoğrafını ve alınan önlemleri mail gönderdi. Ben bu maili saat farkı nedeniyle görmemişim. Hatta olaydan sonra direktör arkadaşların beni uyarması sonucunda olaydan 3 gün sonra maili gördüm” dedi.

'SORUMLULUĞUM TEKNİK DIŞI KONULAR'

18 Şubat'ta gözaltına alınıp "bilirkişi raporunun tamamlanmadığı" gerekçesiyle yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Demirci, 6 Şubat 2024’ten itibaren Anagold Madencilik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başladığını, 2022 Eylül ayı itibariyle Anagold Madencilik’e ait finansın üst mercilerine koordinasyonun bütçe onay hazırlıklarından, ortaklık ve ilişkilerinden, finansal raporların SSR üst yöneticilerine ve Çalık Holding üst yöneticilerine bildirilmesi ve bunun koordinasyonunun üstlere bildirilmesinden sorumlu olduğunu aktardı.

2022 Eylül ayından SSR Mining şirketinde dünyada bulunan maden arama ekibinin başında olduğunu belirten Demirci, “O dönemde Anagold Madencilik ile herhangi bir bağlantım yoktu ama görevim nedeniyle o dönemlerde maden arama ekibinde bulunduğum için burada da o işlemleri ekibimle yerine getirmiştik. Bunu SSR Mining şirketi kapsamında yürütmüştüm. Anagold Madencilik A.Ş.’de şirketin direktörleriyle iletişim halindeyim. Onlar buranın finansal işleyişi hakkında bana rapor sunuyorlar. Teknik konuları ise burada görev yapan Iain’e bildirmektedirler. Ülke işleyişi, madenin durması ile ilgili teknik bir sıkıntı olduğu durumda Iain bana bildirmektedir. Örneğin, madenin durdurulması finansal olarak şirketi ilgilendirdiği için bu durumu bana bildirmekle yükümlüdür. Her ne kadar Kenan Özdemir Iain’in bir alt konumunda çalışan ise de Iain bu durumu direkt bana bildirmekle yükümlüdür” dedi.

Anagold Madencilik şirketinin Türkiye müdürü olarak görev yaptığını ve Türkiye’de bulunan bütün şirketler için üç ayda bir düzenli aralıklarla toplantılara geldiğini ifade eden Demirci, “Ben buradaki olağanüstü durum nedeniyle inisiyatif alarak geldim. SSR Mining şirketinde Iain Ronald benim bir alt birimimdir. Ama şirket nezdinde her ikimizde aynı pozisyonda çalışmaktayız. O teknik konularda sorumlu ben de teknik konular dışındaki konulardan sorumluyum” diye konuştu.