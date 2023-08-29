Anaokulları ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini açıklamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve veli Anaokulları ne zaman açılıyor ve Yaz tatili ne zaman bitecek sorusunu gündeme getiriyor. Peki bu yıl Anaokulları ne zaman açılıyor? 2023 yaz tatili ne zaman? İşte MEB’in takvimi ve diğer detaylar haberimizde.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Anaokullarında yaz tatilinin sonuna gelinmesiyle birlikte velinin gündemine İlkokullar ne zaman Anaokulları ve yaz tatili ne zaman bitecek sorusu oturdu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini açıklamasıyla birlikte Anaokulları ne zaman açılacağı belli oldu. Peki bu yıl Anaokulları ne zaman açılıyor? 2023 yaz tatili ne zaman? İşte MEB’in takvimi...

Anaokulları ne zaman açılıyor?

MEB’in 2023-2024 takvimini duyurmasıyla birlikte 16 Haziran'da başlayan yaz tatilinin ne zaman biteceği belli oldu. MEB'in duyurusuna göre Anaokulları resmi olarak 11 Eylül'de açılıyor. Buna göre ilk ve ortaöğretim için yeni eğitim dönemi 11 Eylül'de ilk zilin çalmasıyla birlikte başlayacak. Anaokullarına başlayacak çocuklar için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Yaz tatili ne zaman bitecek?

16 Haziran 2023'te başlayan MEB'e bağlı İlkokullar yaz tatili 11 Eylül Pazartesi günü ilk zilin çalmasıyla birlikte bitecek.