Anaokulu öğrencileri camiye götürüldü, lokum dağıttırıldı

'ÇEDES projesi' kapsamında imamların ilkokul ve ortaokullarda derslere girmesine tepkiler sürerken bu kez de anaokulu öğrencileri camiye götürüldü. Kocaeli'de camiye götürülen öğrencilere, namaz kılmak için gelenlere lokum dağıttırıldı.

Mustafa KÖMÜŞ

Kocaeli Karamürsel Anaokulu’nda imamların öğrencilerle bir araya gelmesinin ardından ilçedeki diğer anaokulunda da benzer bir olayın yaşandığı öğrenildi.

İlçede bulunan Uçan Balon Anaokulu’nun öğrencilerinin de 'ÇEDES projesi' kapsamında Mürsel Paşa Camisi’ne götürüldüğü öğrenildi. Öğrencilere camiye namaza gelen kişilere lokum ve gülsuyu dağıttırıldı.

Okulun sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Minik öğrencilerimiz ÇEDES projesi kapsamında Mürsel Paşa Camisi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Cami hakkında bilgi alan miniklerimiz caminin bölümlerini gezdi. Miniklerimiz çıkışta cemaate lokum ve gülsuyu ikramında bulundu. Emeklerinden ötürü öğretmenimiz Şeyma Akıncı ve müezzinimiz Fettah Yazıcı'ya teşekkür ederiz.”

İLAHİYATÇI İLÇE MİLLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

İlçede bulunan iki anaokulunda da bu tarz etkinlikler olması nedeniyle gözler ilçe milli eğitim müdürüne çevrildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır’ın İlahiyat Fakültesi mezunu olduğu öğrenildi.