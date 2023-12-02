Anaokulunda velilerden katkı payı talebi: Yalan söylediler

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokullarındaki çocuklardan “katkı payı” adı altında para istendi. Önceki Milli Eğitim Bakanı Özer ise mayıs ayında yaptığı açıklamada, "Okul öncesi eğitimde ücretleri kaldırdık” demişti.

İsmail ARI

Eğitim-öğretim yılı başladığında geçen yıl başlattıkları okulöncesine yemek dağıtımını kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda, velilerden para istendi. Önceki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in "Okul öncesi eğitimde ücretleri kaldırdık” açıklamasına karşın velilerden katkı payı istenmesi tepki çekti.

İstanbul’da velilere dağıtılan belgede, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tespit Komisyonu tarafından, anaokulları için 300 TL katkı payı ücreti belirlendiği belirtildi. Velilerde her ayın 15’ini takip eden üç iş günü içinde parayı istenilen banka hesaplarına yatırmaları da istendi.

BirGün’e konuşan bir veli “Oğlum anaokuluna gidiyordu ücretsizdi ama bu ay paralı olmuş. Okul bizden her ay 300 TL istiyor, çocuğumu okuldan almak zorunda kaldım. Ben asgari ücretle geçinen biriyim iki tane liseye giden çocuğum var ve yetişmiyor. Küçük çocuğumu bu durumda anaokuluna nasıl göndereyim?” diye isyan etti.

Eğitim Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Barış Uluocak ise “Okul öncesi eğitimin de kamusal bir hak” olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “Biliyorsunuz geçen sene bu aidat meselesi yoktu, kaldırılmıştı. Ayrıca okul öncesi öğrencilere ücretsiz yemek de veriliyordu. Fakat şimdi ikisi de kaldırıldı. Şimdi hem aidat alınıyor hem de ücretsiz yemek verme uygulamasından vazgeçildi. Kayıtlar da bu uygulamanın kaldırılmasından önce eylül ayında yapıldığı için veliler zaten belli bir aidat miktarını kayıt aşamasında okullara ödedi. Bu durumda şimdi tekrar aidat istenmeye başlanmış durumda. Devlette okul öncesi eğitim kurumlarının açılmasıyla özellikle önceki eğitim bakanı Mahmut Özer çok övülüyordu. Okul öncesi eğitimin pedagojik olarak önemi ortadayken bunun kamusal bir hak olması gerekirken paralı hale getirilmesi kabul edilebilir bir durum değil. Seçim öncesi verilen birçok vaat gibi bu da yerine getirilmemiş oldu. Hatta bırakın vaadi mevcut durumun bile gerisine giden bir durum söz konusu okul öncesi eğitim açısından. Okul öncesi eğitim de bütün eğitim gibi kamusal bir haktır.”

Önceki Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, "Okul öncesi eğitim ile ilgili valilikler tarafından komisyonlar marifetiyle belirlenen ücretler vardı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz" demişti.