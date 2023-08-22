Anaokulunun adını çocuklar belirledi: ‘Pati İzi’ çok yakında açılacak

Okul öncesi eğitim çalışmalarıyla İzmir’de fark yaratan Bayraklı Belediyesi, Postacılar’da hizmete açacağı yeni anaokulunun çalışmalarında da sona geldi. Anaokulunun ismini, okulun gerçek sahipleri olan çocuklar belirledi. Başkan Sandal “Katılımcı demokrasi anlayışımızla çocuklarımızı yerel yönetim sürecine dahil ediyor, karar mekanizmalarında söz sahibi yapıyoruz. Pati İzi Anaokulumuzu yakın zamanda eğitime açacağız” dedi.

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Bayraklı Eğitim Modeli sayesinde, belediye bünyesindeki anaokullarında katılımcı, demokratik ve çevreci bir eğitim tarzı geliştiren Bayraklı Belediyesi, Postacılarda faaliyete girecek yeni anaokulu için de hazırlıklarını tamamladı. İç tefrişatı biten eğitim yuvasının yakın zamanda eğitime açılacağı belirtilirken, okulun ismini çocuklar belirledi!

Katılımcı demokrasi anlayışıyla, çocukları yerel yönetim sürecine dahil eden Bayraklı Belediyesi, Ayda Bebek Anaokulu öğrencileri, oluşturulan ‘Dayanışma Masası’nda yeni anaokulunun ismine karar verdi. Tartışma, ikna çabaları ve yeni önerilerin konuşulduğu masada, çocukların oylarıyla yeni anaokulunun ismi Pati İzi olarak kabul edildi.

ÖĞRETMENLER SINAVLA BELİRLENİYOR

Yaşanan süreç anne- babalar tarafından da memnuniyetle takip edildi. Pati İzi Anaokulu’nun yakın zamanda hizmete açılacağı belirtildi. Bayraklı Belediyesi, Başkan Serdar Sandal’ın talimatıyla anaokullarında görev yapacak okul öncesi öğretmenlerini de sınavla belirliyor.

SÖZ, KARAR, YETKİ ÇOCUKLARIMIZDA

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Anaokullarımızda çocuklarımıza paylaşmayı, dayanışmayı, birlikte karar almayı ve alınan kararlara saygı duymayı öğretiyoruz. Bayraklı eğitim modelimizle kentimize özgü bir eğitim anlayışı benimseyerek, geleceğe yön verecek aydınlık, demokratik ve katılımcı bireyler yetiştiriyoruz. Onların düşünceleri, hayalleri, fikirleri bize ışık tutuyor. Yollarımızda, parklarımızda, caddelerimizde, sporda-sağlıkta, kültürde-sanatta çocuklarımızın istediği her alanda çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Bir araya gelen, düşünen, üreten, karar alan ve fikirlerini, hayallerini paylaşan tüm çocuklarımızı kutluyorum. Bayraklı’da söz, karar, yetki çocuklarımızda” dedi.