ANAP’tan Antalya’da AKP’ye destek kararı

Anavatan Partisi, pazar günü yapılacak yerel seçimlerde, AKP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü ile Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer'i destekleme kararı aldı.

Anavatan Partisi (ANAP) Antalya'da AKP'yi destekleme kararı aldı.

ANAP Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Narlı, açıklamasında kararı "Antalya'nın geleceğine yönelik büyük bir adım" olarak niteleyerek tamamen halkın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda alındığını söyledi.

Narlı, "Yapılan saha çalışmaları ve bölge halkının talepleri doğrultusunda bu önemli kararı almış bulunmaktayız. Antalya'nın gelişimi için Hakan Tütüncü'nün liderlik becerileri ve tecrübesi, Kepez için de Rıza Sümer’in vizyonu büyük önem taşımaktadır" dedi.