Anayasa hatırlatmalı itiraz

Hüseyin ŞİMŞEK

Birbiri ile ilgisi bulunmayan onlarca düzenlemeyi içeren torba kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki ilk gün görüşmelerinde, “Cumhurbaşkanına tanınan geniş yetkiler” tartışma konusu oldu. Teklifte AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verilen yeni yetkilere muhalefet karşı çıktı, Anayasa’ya aykırılık iddiasında bulundu.

AKP Milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye sunulan torba kanun teklifi ile Cumhurbaşkanına önemli yeni yetkiler tanınıyor. Teklife göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çeşitli inşaat işlerine yönelik vergilendirmelerde ve mevduat, katılım, döviz hesaplarının vergilendirmelerinde “kesinti oranlarını belirleme” yetkisi verilecek. Cumhurbaşkanı’na KDV iadeleri hakkında da yetki verilecek. İade hakkının kısmen veya tamamen kaldırılması ile yeniden koyulması konusunda Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Ayrıca yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilecek projeler, sağlık tesislerine ilişkin projeler, eğitim öğretim tesislerine ilişkin projeleri üstlenenlere yatırım döneminde proje kapsamında yapılan mal teslimleri ve hizmet istisnanın süresi, 2028 yılına kadar uzatılacak. Bu süre, Cumhurbaşkanı kararıyla beş yıl daha uzatılabilecek.

BEŞ ARTI BEŞ YILLIK SÜRE UZATIMI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerde konuşan CHP Komisyon Sözcüsü Rahmi Aşkın Türeli, “Anayasa’ya aykırılık” vurgusu yaptı. Torba kanun yöntemine de itiraz eden CHP’li Türeli, şöyle konuştu:

“Torba kanun formatında bundan sonra bunları görüşmeyelim, diye konuşmuştuk. Bu, verimli bir görüşme sistematiği değil. Birbiriyle ilgisi olmayan bir takım kurumların illa içlerinde mali hükümler içeriyor diye Plan Bütçe Komisyonuna gelmesinin bir anlamı yok. Burada denizcilik var, Seçim Kanunu, il seçim, ilçe seçim kurulları var, onun dışında birçok madde burada alınmış, toplanılmış. Yani böyle bir görüşme verimli bir görüşme değil, önce bunu söylemek isterim. Burada baktığımız zaman çok ilginç bir husus var, Cumhurbaşkanına verilen yetkiler artırılıyor... 2023 sonunda bitecek olan düzenlemeler 2028’e uzatılmış ve arkasına bir cümle eklenmiş, diyor ki, ‘Süre bittikten sonra Cumhurbaşkanı bu süreyi beş yıl daha artırabilir’ Ya, böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Beş yıl arttırmışsınız, beş yıl sonrası için Cumhurbaşkanı yeniden yetki arttırıyor, böyle bir yetkisi yok Cumhurbaşkanı’nın Anayasa’ya göre.”

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale de torba teklife karşı çıktı. İYİ Partili Özlale, “Eleştirim, tabii ki bizim de mesafeli olduğumuz bu hükûmet sisteminde Cumhurbaşkanına verilen yetkilerin daha da fazla artırılması. Öyle ki 80 maddenin neredeyse yarısında, ‘Cumhurbaşkanının yetkisine devredilecek’ ya da “Cumhurbaşkanının yetkisine verilecek’ diye ibareler var.” dedi.