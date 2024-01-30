Anayasa Hukukçusu Kaboğlu: "Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi hukuken yok hükmündedir"

27. Dönem CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, "TBMM Genel Kurulu’nda Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi hukuken yok hükmündedir" sözlerine yer verdi.

27. Dönem CHP İstanbul Milletvekili ve Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, "TBMM Genel Kurulu'nda Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi hukuken yok hükmündedir" dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi hukuken yok hükmündedir. #CanAtalay pic.twitter.com/8KMn0roZny — İbrahim Özden Kaboğlu (@ibrahimkaboglu) January 30, 2024

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararla ilgili açıklamada bulunan Kaboğlu şu ifadelere yer verdi:

"TBMM, Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa dışı olduğunu iki ayrı kararında tescil ettiği bir "fiili karar" metni okuyarak kendisinin de varlık nedeni olan anayasal düzeni inkâr etmiştir.

Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi hukuken yok hükmündedir. AYM kararlarında ihlale sebep olduğu tespit edilen Yargıtay kararının, madde 84/2 kapsamında okunması Anayasa dışıdır.

Cumhur ittifakının Anayasa suçunun işlendiği olay yerine dönüşen Meclis kendi varlık nedeninden uzaklaştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nden sonra TBMM de anayasal düzeni ilga girişiminde bulunmuştur."

