Anayasa istemeden önce mevcut yasaları uygulayın

Haber Merkezi

TBMM'nin açılışının 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis Özel Oturumu gerçekleşti. Açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni Anayasa çağrısı yaptı. Muhalefet temsilcileri ise iktidarın öncelikle mevcut Anayasa’yı uygulaması gerektiğini hatırlattı.

Özel oturuma, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zeki Yapıcıoğlu da katıldı. Özel oturumu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yüksek organlarının başkanları, bazı bakanlar, Alper Gezeravcı, yabancı misyon temsilcileri ve diğer davetliler locadan izledi.

Açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarının en kısa zamanda başlayacağını belirtti. Kurtulmuş, şu görüşlere yer verdi: “Meclis anayasa ve yasa yapma kabiliyetini, uluslararası antlaşmaları imzalama, savaş ve barış yapma kabiliyetini kendi uhdesinde toplamış, iç ve dış konularda karar alacak tek mercii olmuş, bürokrat atamalarında da bağımsız karar alarak Türk tarihinin önemli adımlarından birisini atmıştır. Şimdi bize düşen o ilk dönemin şartlarını en iyi şekilde algılamak ve ilk Meclis'in o maneviyatından aldığımız güçle hissiyatımızı kuvvetlendirmektir. Bu çerçevede TBMM milletin hayrına olacak, milletin beklentisi olan, çağın gerekliliklerine uygun yasaları yapmak, millet adına kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirerek kararlılıkla yoluna devam edecektir.”

ÇÖZÜME HAZIRIZ

TBMM’de konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları savaşlarda hayatını kaybeden Filistinli ve Kürt çocukları andı. Hatimoğulları, "Mücadelemiz çocuk işçiliğinin son bulması erken yaşta evliliklerin sonlandırılması, çocuk istismarının olmaması çocukların öldürülmemesi ve aydınlık yarınlar da yaşayabilmesi içindir’’ dedi.

Hatimoğulları, Kürt sorununun demokratik müzakere, özgür siyaset ve evrensel hukuk dışında bir pusula ile çözülemeyeceğini kaydederek, “Burada Meclis kurucu bir iradeyle Kürt meselesinin çözümü ve Türkiye’nin demokratik bir yüzyıla adım atmasının tarihi bir sorumluluğu ile karşı karşıyadır. DEM Parti olarak bizler bu noktadaki çözüm konusunda elimizi taşın altına dün koyduğumuz gibi bugün de elimizi taşın altına koymaya ve çözümün odağında hazır olduğumuzun altını bir kez daha buradan çiziyoruz" diye konuştu.

CHP Lideri Özgür Özel ise şu ifadeleri kullandı: “Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliği bu Meclis’te, Anayasa’ya aykırı bir yargı kararına direnilemediği için düşürülmüştür. 24. Yasama Döneminde, grubu bulunan üç siyasi partiden hapishanede olan milletvekillerimizin hukukunu bu Meclis bir şekilde koruyabilmişken yönetim sisteminin değiştirilmesinin ardından Meclis, seçilmiş milletvekillerinin hukukunu koruyamamıştır. Cumhuriyeti kuran bir parlamentodan seçilmiş milletvekilini koruyamayan bir parlamentoya gelinmiş olması Meclis’in güçsüzleştirildiğinin en önemli kanıtıdır.”