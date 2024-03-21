Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Kadir Özkaya seçildi

Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu. Görev süresi 20 Nisan'da dolacak olan Zühtü Arslan'ın yerine AYM Başkanlığı'na Kadir Özkaya seçildi. 15 üyeden 9'unun oyunu alan Özkaya, Gezi Davası tutuklusu Can Atalay'ın bireysel başvurusunda 'ihlal' yönünde görüş bildirmişti.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığı için yapılan seçimde 9 oy alan Kadir Özkaya, Yüksek Mahkemenin yeni başkanı oldu.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 20 Nisan'da dolacak olması nedeniyle bugün Yüksek Mahkeme'de başkanlık seçimi yapıldı.

Başkan dahil 15 üyesi olan Anayasa Mahkemesi üyelerinden 9'unun oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan Özkaya, Yüksek Mahkeme'nin yeni başkanı oldu.

Diğer başkan adayı Yusuf Şevki Hakyemez ise 6 oy aldı. Özkaya, görev süresinin dolacak olması nedeniyle 2 yıllığına başkanlık görevini yürütecek.

CAN ATALAY DETAYI

Kadir Özkaya, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili seçilmesine rağmen serbest bırakılmayan ve vekilliği düşürülen Gezi Davası tutuklusu Can Atalay'ın bireysel başvurusunda 'ihlal' yönünde görüş bildirmişti.

KADİR ÖZKAYA KİMDİR?

1963 yılında Tarsus’ta doğdu. Bandırma Ortaokulunun ardından Tapu Kadastro Meslek Lisesini bitirmiş, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1985 yılında mezun oldu.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulundu. 1993 tarihinde Danıştay tetkik hâkimliğine atandı. 2004 yılı Kasım ayına kadar bu görevini sürdürdü. 2005 tarihinde ise Kasım 2004’te geçici olarak görevlendirildiği Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevine atandı. Bu görevi yürütmekte iken 2011 yılında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine; 2014 tarihinde de Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş ve 2014 tarihinde göreve başladı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 2020 ve 2024 tarihlerinde yapılan toplantıda iki kez Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçildi. Seçildiği başkanvekilliği ve İkinci Bölüm başkanlığı görevini 2020 tarihinden itibaren yürütüyor.

Özkaya, 12 Mart 2020'de yapılan seçimlerde de yaş haddinden emekliye ayrılan Recep Kömürcü'nün yerine Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçilmişti.