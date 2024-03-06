Anayasa Mahkemesi 'ihlal' kararı aldı, 'hakim atamalarında usulsüzlük' haberine erişim engeli kaldırıldı

Anayasa Mahkemesi "ifade özgürlüğü ihlal edildi" kararı verdi, "Partili cumhurbaşkanının partili yargısı: Mülakatla hakimliğe 30 AKP'li daha" haberlerine 2017'de getirilen erişim engeli kaldırıldı.

Yerel mahkemelerin kararlarıyla çoğu habere, haber sitelerine ve sosyal medya ağlarına erişim yasakları getirilirken Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) "hak ihlali" kararları da gelmeye devam ediyor.

İfade Özgürlüğü Derneği'nden (İFÖD) yapulan açıklamaya göre AYM kararlarının ardından bazı haberlere getirilen erişim engelleri de kaldırılıyor.



Bunun son örneği 2017'de "hakim atamalarında usulsüzlük yapıldığına" ilişkin BirGün'de de yayınlanan haberde yaşandı.

İFÖD, kararı şöyle duyurdu: "CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın hakim atamalarında usulsüzlük yapıldığını ve AKP üyelerinin hakim olarak atandığını iddia ettiği açıklamalarıyla ilgili haberler, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Mayıs 2017 tarihli ve 2017/3344 sayılı kararıyla erişime engellenmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin ifade özgürlüğü ihlali kararının ardından, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, 5 Mayıs 2017 tarihli "hakim atamalarında usulsüzlük yapıldığı ve AKP üyelerinin hakim olarak atandığı" konulu haberlerin erişim engeli kararını kaldırdı. https://t.co/lKI2zU1Eja pic.twitter.com/xM64Cnhqzw — EngelliWeb (@engelliweb) March 6, 2024

Anayasa Mahkemesi’nin ifade özgürlüğü ihlali kararının ardından, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 28 Şubat 2024 tarihli ve 2024/2981 sayılı kararıyla, 5 Mayıs 2017’de erişime engellenen haberlerin erişim engeli kaldırıldı."