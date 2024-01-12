Anayasa Mahkemesi'nden ‘Odatv’ kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), erişim engeli getirilen Odatv ve Ekşisözlük’ün açılması yönünde karar verdi. AYM'nin hak ihlali kararı Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilecek.

AYM, 3 yıl 11 aydır erişime kapatılan Odatv’nin açılmasına karar verdi.

Mahkeme erişim engellemesi kararının Anayasa'nın 26. maddesi ile güvence altına alınan ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi. Odatv’nin haberine göre dosya, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

Ekşisözlük’ün 11 ay önce yaptığı erişim engellemesi kararına yaptığı başvuruyu da değerlendiren AYM, sitenin açılması yönünde karar verdi.

ODATV NEDEN KAPATILDI?

Odatv’ye yönelik erişim engellemesi kararları 2020 yılının Mart ayında alınmıştı. MİT mensubunun cenaze törenine dair yapılan haberleri gerekçe gösterilerek Odatv’ye erişim engeli getirilmişti.

Odatv avukatları Nisan 2020 yılında Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapmıştı.