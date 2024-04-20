Anayasa Mahkemesi’nde görev değişikliği yapıldı

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, basına kapalı yapılan törende görevini Kadir Özkaya’ya devretti. Zühtü Arslan’ın 12 yıllık görev süresinin 20 Nisan’da dolacak olması nedeniyle 21 Mart’ta yapılan seçim sonucunda Kadir Özkaya, AYM üyelerinin salt çoğunluğunun oyunu alarak Yüksek Mahkemenin başkanlığına seçilmişti.

AYM uzun bir süredir iktidar ortaklarının hedefindeydi. AYM’nin özellikle Can Atalay, Gezi ve Kavala kararları iktidarı öfkelendirmişti. MHP lideri Devlet Bahçeli ve AKP’den verilen bazı kararlar nedeniyle AYM’ye yönelik sert eleştiriler geliyordu. Bahçeli mahkemenin kapatılması çağrısında bulunuyordu.