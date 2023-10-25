Anayasa Mahkemesi’nden Can Atalay için ‘hak ihlali’ kararı!

Anayasa Mahkemesi, Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı verdi. AYM kararına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Gerekçeli kararı bir okumamız lazım. Gerekçeli karar doğrultusunda elbette ki işlem yapılır" dedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Davası'nda 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili seçilen Atalay'ın bireysel başvurusunu görüştü.

AYM, cezaevindeki TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

Kararın 9’a karşı 5 oyla, oyçokluğu ile alındığı; ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yerel mahkemeye gönderileceği öğrenildi.

Bu karar ile birlikte Can Atalay’ın kısa sürede tahliye edilmesi bekleniyor.

Atalay, bireysel başvurusunda; “Milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazanması nedeniyle yargılamada durma kararı verilmesi yönündeki talebinin reddedilerek yargılamaya devam edilmesinin; seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğini” iddia etmişti. Atalay ayrıca, Yüksek Mahkeme’den; “tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğinin belirlenmesini” talep etmişti.

TİP: DERHAL SERBEST BIRAKILMALI

AYM’nin kararı ardından resmi X hesabından bir açıklama paylaşan TİP, milletvekilleri Can Atalay’ın derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

TİP’in açıklamasında, “Halk kazandı! AYM, Hatay Milletvekilimiz Can Atalay’ın tutukluluğunun hak ihlali olduğuna karar verdi. Saray’a da adaletsizliğe de teslim olmadı! Şimdi arkadaşımız, halkın vekili Can Atalay derhal serbest bırakılmalı!” dendi.

Halk kazandı!



AYM, Hatay Milletvekilimiz Can Atalay’ın tutukluluğunun hak ihlali olduğuna karar verdi.



Saray’a da adaletsizliğe de teslim olmadı! Şimdi arkadaşımız, halkın vekili Can Atalay derhal serbest bırakılmalı!#CanAtalayaÖzgürlük pic.twitter.com/OjNJz31zkK — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) October 25, 2023

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

AYM'nin 'hak ihlali' kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Gerekçeli kararı gördükten sonra bir açıklama yapmak gerek.

Can Atalay'ın avukatı Akçay Taşçı, “İhlal kararı çıkarsa Anayasa Mahkemesi’nin kararının yerine getirilmesi için hüküm veren mahkeme olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuracağız” demişti.

KILIÇDAROĞLU’NDAN CAN ATALAY AÇIKLAMASI

Kararın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da X hesabından bir paylaşımda bulundu. “Anayasa Mahkemesinin, Hatay Milletvekili Can Atalay için verdiği hak ihlali kararı, ülkemizde kırıntısı kalan demokrasi ve yargı bağımsızlığı için hayati öneme sahiptir” diyen Kılıçdaroğlu, “İlk derece mahkemesi kanunların da emrettiği üzere, bu kararı derhal yerine getirmeli, ülkemiz bu utançtan kurtulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, söz konusu paylaşımında, “#CanAtalayMeclise” etiketini kullandı.

Anayasa Mahkemesinin, Hatay Milletvekili Can Atalay için verdiği hak ihlali kararı, ülkemizde kırıntısı kalan demokrasi ve yargı bağımsızlığı için hayati öneme sahiptir. İlk derece mahkemesi kanunların da emrettiği üzere, bu kararı derhal yerine getirmeli, ülkemiz bu utançtan… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 25, 2023

NE OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023’teki genel seçimlerde Türkiye İşçi Partisi’nden aday olan Can Atalay, Hatay’dan milletvekili seçilmişti.

Can Atalay hakkındaki, “milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi” talebi Yargıtay 3. Ceza Dairesince reddedilmişti.

Bunun üzerine Atalay’ın avukatları yargılamada durma kararı verilmesi ve tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu.

Bu arada Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay’a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 12 Ekim’de başvurunun görüşülmesini, bir üyenin dosyaya hazırlanamadığını belirtmesi üzerine ertelemişti.