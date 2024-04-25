Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: Hak ettiği süreyi veremedik

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, takımın zorlu fikstürü ve iyi gidişatı nedeniyle Arda Güler'e hak ettiği süreyi veremediklerini ancak Arda'nın oynamaya hazır olduğunu söyledi.

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, takımının yarın akşam Real Sociedad'a karşı oynayacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Salı günü Almanya'da Bayern Münih'e karşı oynayacakları Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesini henüz düşünmediklerini ancak üst üste Manchester City ve Barcelona maçlarında oyuncularının büyük efor sarf ettiğini vurgulayan Ancelotti, kadroda rotasyon yapabileceğinin sinyalini verdi.

Bellingham'ın midesinde ufak bir sorun yaşadığını, Rodrygo'nun ise grip geçirdiğini açıklayan Ancelotti, iki oyuncunun da yarınki maça hazır olduğunu belirtirken Ferland Mendy'nin ise Madrid'de kalacağını ama Bayern Münih maçında forma giyebileceğini söyledi.

"HAK ETTİĞİ SÜREYİ ALAMADI"

Arda Güler'in durumuyla ilgili de bilgi veren Ancelotti, şöyle konuştu:

"Arda iyi durumda. Son maçlarda çok süre alamadı çünkü çok kritik maçlar vardı ve iyi giden bir takımda değişiklik yapmak zordur. Bu süreçte, gösterdiği performansı ve yaklaşımına göre hak ettiği süreler alamadı. Ancak iyi durumda ve her zaman oynayabilir."

Bu sezon ligde sonrada oyuna girdiği 5 maçta toplam 31 dakika süre alabilen Arda Güler, son 5 maçta forma şansı bulamadı.

COURTOIS DÖNÜYOR

Ancelotti, sezon başında çarpraz bağları kopan ve antrenmanlara başladıktan sonra tekrar sakatlanan Thibaut Courtois'ın da oynamaya başlayabileceğini söyledi. Ancelotti, bu sezon resmî maça çıkamayan Belçikalı kalecinin önümüzdeki hafta oynanacak Cadiz maçında sahalara dönebileceğini ifade etti.

ŞAMPİYONLUK İÇİN GERİ SAYIM

La Liga'da en yakın rakibi Barcelona'nın 11 puan önünde bulunan Real Madrid, kalan 6 maçta 7 puan toplaması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.