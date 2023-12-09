Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: Yıl bitmeden oynayabilir

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in tedavisinin son aşamasında olduğunu ve yıl bitmeden süre almaya başlayabileceğini söyledi.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, takımının bugün saat 18.15'te Real Betis ile deplasmanda karşılaşacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Real Madrid'e transfer olduğundan beri 3 kez sakatlık geçiren ve henüz maça çıkamayan Arda'nın durumuyla ilgili bilgi veren Ancelotti, Arda'nın tedavisinin son aşamasında olduğunu ve bu yıl bitmeden süre almaya başlayabileceğini söyledi:

"Arda, iyileşme sürecinin son aşamasında. Önümüzdeki hafta tam yoğunlukta çalışmaya başlayacak. Belki yılın son birkaç maçına hazır olabilir. Aksi halde gelecek yıla hazır olacak. İyi görünüyor. Tüm sakat oyuncularla olduğu gibi onunla da her gün konuşuyorum ama bu çok zaman alıyor çünkü çok fazla sakat oyuncu var."

YIL SONUNA KADAR 4 MAÇ VAR

Real Madrid, bu akşamki maçın ardından yıl bitene kadar 12 Aralık'ta Union Berlin, 17 Aralık'ta Villarreal ve 21 Aralık'ta Alaves ile karşılaşacak. Verilecek 2 haftalık aranın ardından 2024'teki ilk maçında Madrid ekibi 3 Ocak'ta sahasında Mallorca'yı konuk edecek.

VİNİCİUS'UN DURUMU

Diğer sakat oyuncular hakkında da konuşan Ancelotti, Tchouameni'nin de takıma katılmaya yaklaştığını söylerken Camavinga ve Vinicius'un ise yeni yılla beraber takıma dönmelerinin beklendiğini aktardı.