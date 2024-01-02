Ancelotti'den Arda Güler sorusuna yanıt

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "Arda Güler'i nasıl görüyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtta "Eğer ona yarın süre verebilirsem yarın sahada olacak. Aksi takdirde başka bir maçta da oynayabilir" ifadelerini kullandı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in yarın (3 Ocak Çarşamba) oynanacak Mollarca maçında forma giyebileceğini söyledi.

Tecrübeli teknik direktör "Yaşı çok genç olduğu için acele etmeye gerek yok" yorumunda bulundu.

Ancelotti, LaLiga'nın 19'uncu haftasında Mallorca'yı konuk edecekleri maç öncesinde konuştu.

İspanyol takımının Valdebebas Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyen Ancelotti, sezonun bu yeni bölümüne iyi başlamak istediklerini belirtti.

NTV Spor'un aktardığına göre İtalyan teknik adam "Son idmanlarda güzel haberler aldık. Vinicius, Carvajal ve Arda geri döndü. Mendy ve Camavinga önümüzdeki hafta geri dönecek. Haberler iyi ve yarın yeni yıla iyi başlamak için yoğun ve kararlı bir şekilde iyi bir oyun oynamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Ancelotti, takımın yavaş yavaş değiştiğini belirterek, "Nihayet kendi seviyesine dönen Arda Güler gibi henüz kendini gösterememiş bir oyuncumuz var" diye konuştu.

"OYNAMAK İÇİN DÜNYA KADAR VAKTİ VAR"

Tecrübeli teknik direktör "Arda Güler'i nasıl görüyorsunuz?" sorusu üzerine ise şunları söyledi:

"Onun için önemli olan sağlıklı olması. Yavaş yavaş en iyi seviyesine ulaşıyor. Yaşı çok genç olduğu için acele etmeye gerek yok. Bizimle oynamak için dünya kadar vakti olacak. Eğer ona yarın süre verebilirsem yarın sahada olacak. Aksi takdirde başka bir maçta da oynayabilir."