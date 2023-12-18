Ancelotti’den yeni açıklama: Arda Güler ne zaman oynayacak?

Real Madrid’in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler’in ne zaman Real formasıyla sahada olacağına ilişkin konuştu. Ancelotti, Arda’nın dönüş tarihi için yeni yıla işaret etti.

Spor 18.12.2023 10:01 Giriş: 18.12.2023 10:01

Güncelleme: 18.12.2023 10:22 Kaynak: Haber Merkezi

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Real Madrid'in dün gece Villarreal'i 4-1 yendiği karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Carlo Ancelotti, Arda Güler'in durumuna ilişkin bilgi verdi. Karşılaşmanın ardından takımdaki sakat futbolcuların durumu hakkında konuşan İtalyan çalıştırıcı genç yetenek hakkında, “Arda Güler, yeni yıl tatilinin dönüşünde takıma dahil olacak” ifadelerini kullandı. Real Madrid, 3 Ocak’ta Mallorca’yı konuk edecek. Arda'nın bu maçın kadrosunda yer alması bekleniyor. ALABA SEZONU KAPATTI Öte yandan Madrid devinin Villarreal'i ağırladığı La Liga’nın 17. hafta mücadelesinin 35. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkan David Alaba'nın ön çapraz bağını yırttığı ve sezonu kapattığı açıklandı. Courtois, Eder Militao, Vinicius Jr. ve Arda Güler gibi isimleri sakatlıklarından dolayı kullanamayan Real Madrid, şimdi de savunmanın önemli isimlerinden David Alaba’dan gelen bu haberle sarsılmış durumda.