Andreas Brehme kimdir? Andreas Brehme'nin hayatı ve kariyeri

1984-94 yılları arasında 86 kez Alman ulusal takımının formasını giyen Andreas Brehme'nin hayatını kaybetmesinin arından spor severler Andreas Brehme kimdir, Andreas Brehme'nin hayatı ve kariyerini araştıyor. Futbol hayatı boyunca sol bek pozisyonunda dikkat çeken kariyeri ölümünün ardından tekrar gündemde. Peki, Andreas Brehme kimdir? İşte Andreas Brehme'nin hayatı ve kariyeri

86 kez Alman milli takımının formasını giyen Andreas Brehme'nin 63 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından spor severler Andreas Brehme kimdir sorusunu gündeme getiriyor. Kariyeri boyunca 65 kez ağları havalandıran sol bek Andreas Brehme'nin hayatı ve kariyeri ölümünün ardından tekrar gündemde. Peki, Andreas Brehme kimdir? İşte Andreas Brehme'nin hayatı ve kariyeri!

Andreas Brehme kimdir?

Andreas "Andy" Brehme 9 Kasım 1960 yılında Almanya Hamburg'da doğdu. Alman eski millî futbolcu ve teknik direktördür. En bilinen başarısı, 1990 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'e karşı 85. dakikada attığı penaltı golüyle takımına galibiyeti getirmesidir. Futbol kariyeri boyunca Alman ulusal takımının değişmez sol beki olarak anılan Andreas Brehme 20 Şubat 2024'te 63 yaşında hayatını kaybetti.

Andreas Brehme neden öldü?

63 yaşında yaşamını kaybeden Alman futbol efsanesi Andreas Brehme'nin ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklandı.

Andreas Brehme'nin hayatı ve kariyeri

Andreas Brehme, Almanya'nın İtalya'da 1990 Dünya Kupası'nı kazandığı efsanevi kadronun değişmez sol beki olarak tanınıyordu. Kariyeri boyunca 1986 Meksika Dünya Kupası ve 1992 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale yükselen, 1988 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ise yarı final oynayan Alman milli takımının önemli bir parçasıydı.

1984-1994 yılları arasında 86 kez Alman milli takımı formasını giyen Brehme, bu süre zarfında 4'ü Dünya Kupası finallerinde olmak üzere toplam 8 gol atmıştı. Kaiserslautern, Bayern Münih ve Inter gibi önemli kulüplerde oynayan Brehme, defansif bir oyuncu olmasına rağmen toplam 481 maçta 65 gol kaydetmişti. Kariyeri boyunca 2 Alman Ligi, 1 İtalyan Ligi, 1 UEFA Kupası ve 1 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Bayern Münih'in X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Andreas Brehme'nin ani ölümü karşısında derin bir şok yaşadık. Yakınları ve arkadaşlarıyla birlikte yas tutuyoruz. Andreas Brehme'yi bir dünya şampiyonu ve daha da önemlisi çok özel bir insan olarak her zaman kalbimizde tutacağız. O her zaman FC Bayern ailesinin bir parçası olacak. Huzur içinde yat sevgili Andi" ifadelerine yer verildi.