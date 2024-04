Andrew Cole ve John Terry, Premier Lig Şöhretler Müzesi'ne seçildi

Andrew Cole ve John Terry, İngiltere Premier Lig Şöhretler Müzesi'ne seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, Premier Lig'de 5'er şampiyonluk yaşayan Cole ve Terry'nin Şöhretler Müzesi'ne seçildiği belirtildi.

Newcastle United, Manchester United, Blackburn Rovers, Fulham, Manchester City, Portsmouth ve Sunderland gibi takımlarda oynayan Cole, 414 maçta attığı 187 golle Premier Lig tarihinin en skorer 4. futbolcusu oldu. Newcastle United formasıyla 1993-94 sezonunda gol kralı olan Cole, 5 şampiyonluğun tamamını 1995'te imza attığı Manchester United'da yaşadı.

ŞÖHRETLER MÜZESİNE SEÇİLENLERİN SAYISI 42'YE ÇIKTI

Beş şampiyonlukla Chelsea'nin en başarılı kaptanı Terry ise Premier Lig'de takımı en fazla maçta gol yemeyen (214) savunma oyuncusu unvanını elde etti. Terry, 492 maçta bulduğu 41 golle ligin en skorer savunma oyuncusu da oldu.

Welcome to the #PLHallOfFame, Andrew Cole and John Terry! 🏅 pic.twitter.com/7kYplXzmH1