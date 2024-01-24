Angelino, Roma ile anlaştı

Galatasaray'ın sezon başında Leipzig'den transfer ettiği ancak beklenen performansın altında kalan Angelino, Roma ile anlaştı.

Spor 24.01.2024 12:55 Giriş: 24.01.2024 12:55

Güncelleme: 24.01.2024 13:02 Kaynak: Haber Merkezi

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Sezon başında Leipzig'den transfer edilen ve 6 milyon euro'luk satın alma maddesi bulunan Angelino, Galatasaray'dan ayrılıyor. İspanyol oyuncu, Roma ile anlaştı. Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio'nun geçtiği habere göre Roma, 27 yaşındaki sol bek Angelino ile anlaşma sağladı. Sezonun ilk maçlarında forma şansı bulan Angelino, ilerleyen haftalarda takıma girmekte zorlandı. 20 maçta forma giymesi halinde Angelino'nun 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecekti. Angelino Galatasaray ile çıktığı 19 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.