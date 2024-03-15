Ankara-Bağdat arası yoğun diplomasi trafiği

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın dün Bağdat'ta Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi'ne katıldı. Zirve öncesi açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Bu görüşmelerde güvenlik ve askeri işbirliği konuları öncelikli olmak üzere terörle mücadelede ortak bir anlayış geliştirilmesi ele alınacaktır. Ankara'daki toplantıda terör örgütü PKK'nın her iki ülke için de 'ortak tehdit' olduğu vurgulanmıştı. Bu zirvede terörle mücadelede ve hudut güvenliğinde görüş alışverişinde bulunulacak ve ayrıca enerji gibi farklı konular da konuşulacak" bilgisini verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyetin geçtiğimiz günlerde Kuzey Iraklı komutanlarla gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin de konuşan kaynaklar, "Türk komutanların sınır ötesinde yaptığı toplantı ise Pençe-Kilit Harekât bölgesinin sınırları içerisinde gerçekleştirilmiştir. Iraklı yetkililerle olan toplantıda, Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken Irak vatandaşlarının güvenliğini arttırmaya yönelik tedbirler de görüşüldü. Önümüzdeki dönemde bu tarz işbirliği toplantıları devam edecektir" dedi.

Bağdat'taki zirveye katılan Milli Savunma Bakanı Güler geçen ay da Erbil'deki temasları kapsamında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti. Görüşmelerde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nisan ayında Irak'a yapacağı resmi ziyaret için de hazırlıklar sürüyor. Erdoğan'ın ziyareti 12 yıl aradan sonra cumhurbaşkanı düzeyinde Ankara'dan yapılan ilk ziyaret olacak. Türkiye ile Irak arasında son dönemde yoğunlaşan ziyaret ve görüşme trafiği, Kuzey Irak'a yönelik olası bir askeri operasyona dair beklentilerin artmasına neden oluyor.