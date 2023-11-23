Ankara Başsavcısı'nı FETÖ’cü olmakla suçlayan Orhun Haber yöneticileri gözaltına alındı

Ankara Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Sinan Ateş davası savcısı ile Ankara Başsavcısı Ahmet Akça'yı FETÖ'cü olmakla suçlayan ve ağırlıklı olarak ülkücü camia ile ilgili haber yapan Orhun Haber isimli sosyal medya hesaplarının yöneticisi olan 2 isim gözaltına alındı.

Ankara Başsavcılığı, Orhun Haber isimli, ağırlıklı olarak ülkücü camia ile ilgili haber yapan sosyal medya hesaplarının yöneticisi olduğu öğrenilen 2 isme yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Orhun Haber’in X’teki hesabından 19 Kasım tarihinde yapılan paylaşımda, Sinan Ateş dosyasının savcısı ile Ankara Başsavcısı FETÖ’cü olmakla suçlandı.

Operasyonun ardından aynı hesaptan Başsavcı Ahmet Akça hakkında “Orhun Haber gibi milli bir haber sitesiyle uğraşacağına gücün yetiyorsa akrabalarının yanlarında olduğu FETÖ'cü hain alçaklarla uğraş!” mesajı paylaşıldı.

T24'te yer alan habere göre, Orhun Haber isimli sosyal medya hesabını kullandığı tespit edilen 2 kişi bugün (23 Kasım Perşembe) gözaltına alındı.

BAŞSAVCIYA TEHDİT

Gözaltıların ardından aynı hesaptan Ankara Başsavcısı Akça bir kez daha tehdit edildi. “Orhun haberi susturamazlar” denilerek yapılan paylaşımda "Ankara Başsavcısı Ahmet Akça, Orhun Haber'i engelleyebilmek için her türlü FETÖ taktiğine başvurmaya devam ediyor!” denilerek bir dizi iddiada bulunuldu.

Paylaşımda, “Orhun Haber olarak diyoruz ki, Türk Devletine ve Milletine ihanet eden tüm vatan hainleriyle mücadelemiz sonuna kadar sürecektir! Bilinmelidir ki, sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile!” ifadeleri kullanıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Orhun Haber isimli sosyal medya hesabından geçen pazar günü yapılan paylaşımda, kripto FETÖ’cülerin yargıdaki Hak-Yol cemaati içerisine sızdığı belirtilerek, Sinan Ateş dosyasının savcısı Ayhan Ay’ın da Hak-Yol cemaatine sızan isimlerden olduğu öne sürülmüş, Ankara Başsavcısı Akça’nın da FETÖ’cü olduğu ve örgütsel talimatla hareket ettiği iddia edilmişti. Paylaşım üzerine Ankara Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.