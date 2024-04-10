Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde üye dağılımı netleşti

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde üye dağılımı belli oldu. CHP 90 üye ile çoğunluğu oluştururken, AKP 45 üyede kaldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde toplandı.

Toplantının ardından Büyükşehir Belediye Meclisi'nin dağılımı da netleşti.

Buna göre CHP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dahil olmak üzere 90 Meclis üyesine ulaştı.

AKP'nin 45 Meclis üyesi bulunurken, MHP 10 Meclis üyesinde kaldı.

Büyük Birlik Partisi ile Yeniden Refah Partisi'nin 1 Meclis üyesi oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 1 bağımsız Meclis üyesi de yer aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde toplam 148 Meclis üyesi bulunuyor.

MANSUR YAVAŞ FARK ATMIŞTI

31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 60.44 oy oranıyla rakibi AKP'li Turgut Altınok'a fark atmıştı. Altınok'un oy oranı 31.68'de kalmıştı.

CHP ilçe belediye sayısını 16'ya yükseltmişti.