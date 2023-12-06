Ankara Büyükşehir Belediyesi doğalgaz desteğine başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ısınma şekli doğalgaz olan 153 bin 654 aileye 76 milyon 827 bin TL tutarındaki doğalgaz desteğinin ilk ödemesini Başkent Kart’larına yatırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘Çocuklar Üşmesin’ diye sosyal yardım alan ailelere yaptığı ısınma desteğine bu yıl da devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, sosyal yardım alan vatandaşların Başkent Kart’larına kömür ve doğalgaz desteğinin ilk ödemesini yatırdı.

Isınma şekli soba olan 25 bin aileye 144 milyon 720 bin TL kömür desteği ödemesinin ardından, doğalgaz kullanan 153 bin 654 aileye de 76 milyon 827 bin TL tutarındaki doğalgaz desteğinin ilk ödemesi Başkent Kart’lara yatırıldı.

Aylık 500 TL olarak hazırlanan ısınma desteği aralık, ocak ve şubat aylarını kapsarken, 230 milyon 481 bin TL’lik destek ödemesi öngörülüyor.