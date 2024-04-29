Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden amblem değişikliği açıklaması

ABB yönetimi kentin ambleminin yarışma ile Ankara halkına bırakılmasına ilişkin siyasi parti gruplarına teklif sunacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), belediyenin resmi ambleminin, yarışma ile belirlenmesi için belediye meclisinde grubu bulunan siyasi partilere teklif sunacak.

ABB'den yapılan açıklamada 31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediyenin resmi ambleminin değişmesi yönünde hem sosyal medya hem de 153 Çağrı Merkezi’nden yoğun başvuruların bulunduğuna dikkat çekildi.

Söz konusu değişiklik için ABB Meclisi’nde 3’te 2 çoğunluğa ihtiyaç duyulduğu, CHP’nin ise çoğunluğu sağlayamadığı belirtildi.

Yönetimin, ABB Meclisindeki siyasi parti gruplarına yeni bir amblem belirlenmesi konusunda kararın bir yarışma ile Ankara halkına bırakılması teklifinde bulunacağı aktarıldı.

"ANKARA HALKINA BIRAKILMASI TEKLİFİNDE BULUNULACAK"

ABB’nin sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesine 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinin ardından resmi amblemin değişmesi konusunda gerek sosyal medyadan gerekse Başkent 153 Çağrı Merkezinden yoğun başvuru gelmektedir. Konu hakkında; belediye Meclisince tanıtıcı amblem belirlenmesinde salt çoğunluk, mevcut amblemin değiştirilmesi konusunda ise üçte iki (nitelikli) çoğunluk aranmaktadır.

ABB Meclisinde CHP Grubu üçte iki çoğunluğu sağlayamamakta ve tek başına amblem değiştirme kararı alamamaktadır.

Bu nedenle yönetimimiz, ABB Meclisindeki siyasi parti gruplarına yeni bir amblem belirlenmesi konusunda kararın bir yarışma ile Ankara halkına bırakılması teklifinde bulunacaktır.”