Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kadınlara her ay ücretsiz hijyenik ped desteği

31 Mart Yerel Seçimlerinde 2. dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Mansur Yavaş'ın ilk icraatlarından biri kadınlara ücretsiz hijyenik ped desteği oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ayda 1 kez ücretsiz hijyenik ped desteği sağlanacağını duyurdu.

Seçim öncesi, rahim ağzı kanserini önlemek için sosyal destek alan ve 30 yaşını aşmamış kadınlara HPV aşısını ücretsiz yaptıracağını duyuran Mansur Yavaş, seçimin ardından da ilk haberi kadınlar için verdi.

HER AY 1 DEFA VERİLECEK

Kadınlar her ay 1 paket ücretsiz hijyenik pedi Kadın Danışma Merkezlerinden alabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi hesabından yapılan duyuruda şöyle denildi:

"Hijyenik ped erişimi her kadının hakkı. Aylık Döngünüze 1 Paket Hijyenik Ped Desteği Bizden! Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi olarak kadınlara 'Ayda Bir Defa 1 Paket Hijyenik Ped' desteği sağlıyoruz. Hijyenik pedinizi ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz."