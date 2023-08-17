Ankara Büyükşehir'den 'aşırı sıcaklar' nedeniyle mesai düzenlemesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'aşırı sıcaklar' gerekçesiyle arazide ve sahada çalışan belediye personelinin zorunlu haller haricinde 10.30 ile 15.30 saatleri arasında çalıştırmama kararı aldı.

Yurt genelinde bunaltan sıcak hava Ankara'da da etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, Ankara'da hava sıcaklığı 33 derece seviyesinde seyrederken gün içinde 38 dereceyi görmesi bekleniyor.

Yurttaşlar, özellikle sıcaklığın en yoğun hissedildiği öğle saatlerinde ev ve işyerlerinden dışarı çıkmamayı tercih ederken, dışarıda bulunanlar ise çeşitli yöntemlerle sıcaktan korunmaya çalışıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, aşırı sıcaklar nedeniyle mesai saatlerinde düzenlemeye gitti.

Karara göre, arazi ve sahada görev yapan belediye personelini zorunlu haller dışında 10.30-15.30 saatleri arasında çalıştırmama kararı alındı.