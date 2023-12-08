Ankara'da 1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin davada karar açıklandı

Ankara'da 22 Aralık 2021 tarihinde, EGO'ya ait belediye otobüsünün korkuluklara çarptığı, 1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin davada tutuksuz yargılanan şoför Yıldırım Çiçek'e, 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Ankara'da belediye otobüsünün korkuluklara çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili davada karar açıklandı.

Ayaş Yolu'nda 22 Aralık 2021'de, Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesine (EGO) ait Yıldırım Çiçek yönetimindeki 06 BU 2075 plakalı otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak korkuluklara çarptı. Kazada yolculardan Hatice Akçabayır hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda, hastane raporuna göre kanında sentetik bir uyarıcı olan 'amfetamin' tespit edilen, otobüsü kullanırken de telefonla uğraştığı araç içindeki kameradan belirlenen Yıldırım Çiçek hakkında dava açıldı.

KARAR AÇIKLANDI

Davanın bugünkü duruşmasına sanık Yıldırım Çiçek katılmazken, taraf avukatları ve şikayetçiler hazır bulundu. Sanık avukatı, müvekkilinin beraatını talep etti. Aileler ise sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, en üst sınırdan ceza almasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık İbrahim Çiçek'e 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca, Çiçek hakkındaki konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrolün devamına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İddianamede olay anında kanında amfetamin tespit edilen; ancak Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan analizde kan ve idrarında uyuşturucu maddeye rastlanmayan Yıldırım Çiçek’in 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Ankara Batı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın geçen duruşmasında savcı mütalaasında, sanığın kan ve idrarında uyuşturucu ve alkol bulunmadığını, 61 kilometre hız ile giderken dikkatini cep telefonuna verdiğinin tespit edildiğini belirtmişti.

Savcı, sanık Yıldırım Çiçek'in direksiyon hakimiyetine önem vermediğini ve Hatice Akçabayır'ın vefatı ile diğer yolcuların da yaralanmasına neden olduğunun anlaşıldığını belirterek, 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan 22,5 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etmişti.