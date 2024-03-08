Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ankara'da 4 ESP üyesi gözaltına alındı

Ankara'da yapılan ev baskınlarında 4 ESP üyesi gözaltına alındı.

Güncel
  • 08.03.2024 10:27
  • Giriş: 08.03.2024 10:27
  • Güncelleme: 08.03.2024 10:30
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara'da 4 ESP üyesi gözaltına alındı

Ankara’da sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınma gerekçeleri öğrenilmeyen Kahraman Yılmaz, Ali Yıldız, Gökçe Otlu ile Burcu Durak, Ankara TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre gözaltına alınanlardan Kahraman Yılmaz’ın ciddi sağlık sorunları olduğu ve önümüzdeki pazartesi günü beyin ameliyatı olacağı belirtildi.  

BirGün'e Abone Ol