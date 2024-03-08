Ankara'da 4 ESP üyesi gözaltına alındı

Ankara'da yapılan ev baskınlarında 4 ESP üyesi gözaltına alındı.

Ankara’da sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınma gerekçeleri öğrenilmeyen Kahraman Yılmaz, Ali Yıldız, Gökçe Otlu ile Burcu Durak, Ankara TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre gözaltına alınanlardan Kahraman Yılmaz’ın ciddi sağlık sorunları olduğu ve önümüzdeki pazartesi günü beyin ameliyatı olacağı belirtildi.