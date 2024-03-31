Ankara'da 8 katlı binanın çatı katında yangın

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 8 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Pursaklar'da, bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Tevfik İleri Mahallesi Yıldız Sokağı'ndaki 8 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Apartmanın teras katında çıkan yangın, çatısına da sıçradı. Apartman sakinleri, yangının başladığı sırada binayı boşalttı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri alındı. Bir ambulans da olay yerinde bekletiliyor.

Yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.