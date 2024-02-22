Ankara'da babasının silahla rehin aldığı 7 yaşındaki çocuk, 12 saat sonra kurtarıldı

Ankara'da babası tarafından silahla rehin alınan 7 yaşındaki çocuk, düzenlenen operasyonla 12 saatin sonunda kurtarıldı.

Ankara'da, velayeti boşandığı kadında olan 7 yaşındaki oğlunu silahla rehin alan baba Hasan V. (35), polis ekiplerinin 12 saat süren çalışmaların ardından etkisiz hale getirildi.

Olaydan yara almadan kurtarılan küçük çocuk tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Olay saat 18.00 sıralarında Çubuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Fidan Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Hasan V., 2 hafta önce S.Y.'den boşandı. Velayeti annesinde bulunan 7 yaşındaki oğlu M.E.V'yi vermek istemeyen Hasan V., iddiaya göre anne S.Y.'yi arayarak oğlu M.E.V'yi tabanca ile evde rehin aldığını söyledi. Bunun üzerine, babanın ikamet ettiği adrese gelen anne ve yakınlarının ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Baba Hasan V., olay yerine gelen ekiplerin çağrılarına yanıt vermeyince bölgeye Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri sevk edildi.

Hasan V., yaklaşık 12 saat süren ikna çalışmaların ardından teslim olmayınca ekipler, eve operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonla kurtulan küçük çocuk tedbir amaçlı hastaneye sevk edilirken, polisin ikna çağrılarına ateşle karşılık veren baba Hasan V. ise bacağından ve omzundan vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralı Hasan V. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.