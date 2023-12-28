Ankara'da bekçi, evli olduğu kadını öldürdü

Ankara'nın Sincan ilçesinde Orkun Oruç isimli bekçi, evli olduğu kadını öldürdü. Oruç daha sonra aynı silahla intihar etti.

Ankara'da bekçi evli olduğu kadını silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Saraycık TOKİ'de meydana gelen olayda 4 yıllık evli ve 1 çocuk babası olan çarşı ve mahalle bekçisi Orkun Oruç ile Ayşe Oruç arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Orkun Oruç, tartışma sırasında evli olduğu kadını tabanca ile vurdu. Ağır yaralanan kadını hayatını kaybederken, Orkun Oruç aynı silahla intihar etti.

İhbar üzrine olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları incelemenin ardından çiftin cenazeleri Keçiören Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.