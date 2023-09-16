Ankara'da bir erkek boşandığı kadını yaraladı, yanındaki kişiyi öldürdü

Ankara’nın Keçiören ilçesinde Serkan Özbaş isimli erkek, boşandığı Banu Satılmış'ı bıçakla yaraladı, yanındaki Emre Helvacı'yı ise tabanca ile vurarak öldürdü.

Ankara'da boşandığı kadını yaralayan erkek, kadının yanındaki kişiyi de öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay saat dün saat 21.30 sıralarında Keçiören ilçesi Yeşiltepe mahallesinde meydana geldi. Serkan Özbaş ile evine gittiği Banu Satılmış (30) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Evdeki tartışmanın büyüyerek dışarıda devam etmesi üzerine Özbaş, ayrıldığı kadını bıçakla yaraladı. Satılmış, kadının yanındaki Emre Helvacı'yı (37) ise tabancayla vurarak öldürdü.

Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan Özbaş’ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, Serkan Özbaş hakkında en son 3 Mayıs 2023 tarihinde uzaklaştırma kararı verildiği, kararın 3 Temmuz 2023 tarihinde sona erdiği öğrenildi.