Ankara'da bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını ve kadının kardeşini öldürdü

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, boşanma aşamasında oldukları kadını ve kadının kardeşini tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, boşanma aşamasında oldukları kadını ve kadının kardeşini tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, tütüncü dükkanı işleten Hüseyin Yüksel (43), otomobiliyle geldiği Ankara Bulvarı'nda, boşanma aşamasında olduğu Emine Yüksel (40) ve onun kız kardeşi Çiğdem Demir (37) ile karşılaştı.

Otomobilinden inen Hüseyin Yüksel ile Emine Yüksel arasında tartışma çıktı. Tartışmada erkek, 3 çocuk annesi Emine Yüksel ile 2 çocuk annesi Çğdem Demir'i tabancayla öldürüp, aynı silahla intihar etti.

Cenazeler, Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emine Yüksel'in, fail erkek için daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı, ancak sürenin sona erdiği öğrenildi.