Ankara'da bir erkek boşanma aşamasındaki Derya'yı bıçaklayarak katletti

Ankara’nın Çankaya ilçesinde Murat Çetinkaya, ayrı yaşadığı Derya Çetinkaya'yı bıçakla boğazını keserek öldürüp, 18 yaşındaki oğlunu yaraladı. Olayın ardından 4'üncü kattaki evin balkonunda atlayan Murat Çetinkaya'nın hastanede beyin ölümü gerçekleşti.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde ayrıldığı kadını bıçaklayarak öldüren erkek, oğlunu da yaraladı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında ilçeye bağlı Çukurambar Mahallesi'nde meydana geldi. Derya Çetinkaya, bir hafta önce geçimsizlik nedeniyle terk ettiği evine, 2 çocuğunu görmek için geldi.

O sırada Derya Çetinkaya ile tartışan Murat Çetinkaya, bıçakla kadının boğazını kesti. Murat Çetinkaya, kendisine engel olmaya çalışan 18 yaşındaki oğlu K.Ç. ise bıçakla yaraladı.

Çetinkaya, daha sonra 4’üncü katta bulunan evin balkonundan atlayarak, intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derya Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan K.Ç. ile Murat Çetinkaya ise müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Murat Çetinkaya'nın beyin ölümü gerçekleşirken, K.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Derya Çetinkaya'nın cansız bedeni, evde yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Abla Zeynep Küşlü, kardeşinin Murat Çetinkaya ile boşanacağını, evden ayrıldığını ve 2 gün önce çocuklarını görmek için eve geri döndüğü belirtti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.